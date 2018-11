Da un lato fama mondiale, guadagni incredibili e innumerevoli vantaggi, dall'altro, però, diverse limitazioni nella vita privata. Parecchie le restrizioni cui devono far fronte i calciatori nella vita di tutti i giorni, specie quando si tratta di vere star nazionali. E’ il caso di Mohamed Salah, un vero e proprio idolo nel suo Paese, l’Egitto. Impossibile per l’attaccante del Liverpool fare rientro in patria senza subire l’assalto dei tifosi, che in più di un’occasione hanno dimostrato un affetto a tratti smisurato. Per questo, dopo essersi lamentato in passato delle scarse misure di sicurezza vigenti quando è impegnato con la Nazionale, Salah ha ideato un particolarissimo stratagemma per poter viaggiare in tranquillità ed evitare di essere riconosciuto in Egitto.

Viaggiando in incognito

A svelare lo speciale trucco è stato lo stesso Salah, che attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale ha mostrato al mondo la sua… divisa per poter girare in incognito. Look total black, l’attaccante del Liverpool indossa addirittura un passamontagna che lascia scoperti soltanto gli occhi: l’immagine, che sembra essere stata scattata all’interno di una stanza d’hotel, ha raccolto oltre 1,7 milioni di like e ha ricevuto parecchi commenti da parte degli utenti divertiti. L’outfit è stato utilizzato da Salah non solo per girare nel suo Paese, dove sarà impegnato con la Nazionale con l’obiettivo di raggiungere la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, ma anche durante il viaggio in aereo, come testimoniato da un’altra immagine apparsa sulle Instagram Stories del giocatore.