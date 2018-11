Da 0-1 a 1-0, così nasce la rete al Fulham

E pensare che nell'ultimo match giocato ad Anfield Road le due squadre potevano andare al riposo con un risultato nettamente diverso. Salah ha, infatti, segnato il gol del vantaggio al 41', solo pochi secondi dopo la rete siglata nella metà campo opposta da Mitrovic. Purtroppo per il Fulham, però, il colpo di testa dell'attaccante serbo è stato annullato per posizione di fuorigioco che resta più che dubbia per il piede di Robertson che potrebbe tenere in gioco tutti. L'ex Newcastle, accortosi della bandierina alzata dall'assistente dell'arbitro, ha mostrato tutta la delusione, deconcentrandosi - insieme ai suoi compagni - per pochi attimi. La squadra di Klopp ha notato questo veloce black-out e ne ha subito approfittato, arrivando con appena due passaggi sulla trequarti offensiva: Alisson ha allargato sulla destra per Alexander-Arnold, quest'ultimo di prima ha verticalizzato per Salah e l'egiziano, imprendibile in campo aperto, si è involato verso Sergio Rico e l'ha battuto con un mancino rasoterra e preciso. 1-0 e gara in discesa per i Reds, poi messa in cassaforte in avvio di ripresa grazie al bel tiro al volo di Shaqiri.