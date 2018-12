Che il rapporto tra José Mourinho e Paul Pogba non fosse particolarmente idilliaco è cosa ormai ben nota. Ma dopo la gara tra il Manchester United e il Southampton, terminata con un pareggio in rimonta dei Red Devils in trasferta, la relazione tra i due potrebbe essere arrivata al minimo storico. Non soltanto i risultati deludenti in campo, a minare le sicurezze dello United sarebbe anche la lotta interna tra lo Special One e quello che dovrebbe essere il leader tecnico della squadra. Secondo quanto riportato dal Daily Record, infatti, al fischio finale dell’ultima gara di Premier League il manager portoghese avrebbe accusato il centrocampista francese di scarso impegno. E lo avrebbe fatto in spogliatoio, davanti a tutta la squadra.



"Sei un virus, non rispetti gli altri"

Parole pesanti quelle rivolte da Mourinho a Pogba: l’allenatore dello United non avrebbe usato mezzi termini, imputando all’ex Juventus un’influenza negativa sul resto della squadra. "Tu sei un virus, non giochi a calcio – le parole che avrebbe detto lo Special One a Pogba secondo il Daily Record -, non rispetti chi scende in campo e non rispetti che sta sugli spalti. In questo modo uccidi la mentalità delle persone buone e oneste accanto a te". Uno sfogo durissimo quello dell’allenatore portoghese, spazientito dall’ennesima prova sottotono del centrocampista che si è laureato campione del mondo con la Francia. Una partita insufficiente quella di Pogba, che contro il Southampton ha perso la metà dei duelli con gli avversari (15 su 30), ha completato meno dell’85% dei passaggi effettuati e ha perso ben 8 palloni. Da qui lo sfogo di Mou, che così non avrebbe usato giri di parole per esprimere tutta la sua rabbia. Sarà l’ultimo episodio di una diatriba continua?