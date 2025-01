Nella prima delle due semifinali di Coppa di Lega, in programma stasera tra Arsenal e Newcastle, gli arbitri annunceranno in diretta tramite gli altoparlanti dello stadio la decisione presa dopo la revisione al Var. Un progetto pilota che sarà replicato anche domani in Tottenham-Liverpool

La procedura rimarrà la stessa: l’arbitro visionerà gli episodi al monitor ma alla fine del controllo al Var sarà lui stesso ad annunciare la decisione finale in diretta ai tifosi presenti allo stadio, tramite gli altoparlanti . È una novità che può essere rivoluzionaria, quella che stasera in Inghilterra debutta con la prima delle due semifinali di Carabao Cup , la Coppa di Lega inglese. All’interesse per il match tra Arsenal e Newcastle (e a quello in programma domani tra Tottenham e Liverpool ) si aggiunge dunque questa curiosità, annunciata sul sito della competizione, che si chiuderà con la finale in programma domenica 16 marzo a Wembley .

Var spiegato in diretta, cosa succederà in Inghilterra

A spiegare come funzionerà la sperimentazione, sono gli stessi organizzatori della Carabao Cup sul loro sito. “Il Var sarà operativo per le semifinali della Coppa di Lega di questa stagione -si legge a proposito della novità- e sarà il primo utilizzo degli annunci VAR negli stadi nel calcio inglese. Come parte del processo, gli arbitri annunceranno (tramite il sistema di diffusione sonora dello stadio) la decisione finale dopo la revisione al monitor a bordo campo, o alla fine dell’analisi di episodi oggettivi, come ad esempio un fallo di mano accidentale da parte di un marcatore o le valutazioni su un fuorigioco. Soltanto la decisione finale sarà annunciata nello stadio. Gli annunci del Var negli stadi sono già stati introdotti con successo in diversi eventi Fifa, come la Coppa del Mondo femminile 2023, e puntano a dare maggiore chiarezza e comprensione sulle decisioni chiave ai tifosi negli stadi e a coloro che guardano da casa. Il nuovo progetto pilota rientra nell'impegno più ampio di Professional Game Match Officials Board per la trasparenza e l'adozione di progressi tecnologici a vantaggio di arbitri e tifosi. Questo ultimo progetto pilota ha il supporto dell'EFL e segue la precedente collaborazione con PGMOL del 2018, per provare il VAR nelle competizioni EFL prima della sua introduzione nella Premier League. Il processo si svolgerà durante entrambe le semifinali Arsenal-Newcastle e Tottenham-Liverpool”.