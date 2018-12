L’arte del calcio di rigore, si sa, è piuttosto oscura: infinite le teorie sul movimento del portiere o sulla posizione degli occhi del tiratore. Quel che è però certo è che, spesso, i compagni, con il privilegio di una prospettiva differente, possono venire in aiuto dei propri portieri, consigliando loro dove buttarsi in base alla postura di chi il rigore lo sta calciando. Una situazione di questo tipo, ma con un finale davvero comico, si è verificata durante Watford-Chelsea, posticipo dell’ultima giornata di Premier League. Sul risultato di 1-1, infatti, è stato assegnato un rigore ai Blues e Troy Deeney, capitano degli Hornets, ha deciso di consigliare a Ben Foster dove buttarsi. Peccato però che, a dispetto di quanto previsto, la palla calciata da Eden Hazard sia finita esattamente nell’angolo opposto da quello indicato dall’attaccante. Una vera e propria figuraccia che ha fatto in poco tempo il giro dei social. Una situazione simile, ironia del caso, si è verificata anche il 22 dicembre in Serie A: protagonista, questa volta, Lucas Leiva, che ha avuto lo stesso slancio di altruismo nei confronti di Strakosha, portiere della Lazio. La previsione sul rigore di Joao Pedro del Cagliari, è stata però anche in questo caso totalmente errata.