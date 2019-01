Il nazionale francese, campione del mondo Benjamin Mendy si trovava in tribuna quando i compagni del Manchester City hanno sconfitto il Liverpool in casa, vittoria molto importante che ha riaperto il campionato e portato il City a 4 punti di distanza dai Reds, ancora primi in classifica. Al fischio finale il difensore francese, che è fuori per infortunio dunque vestito in borghese, si è recato in campo per congratularsi con i compagni, come di norma. Tuttavia, il completo bianco e il giubbotto arancione non sono passati inosservati, attirando l'attenzione di alcuni steward che lo hanno rincorso, pensando si trattasse di un membro del pubblico. Il malinteso si è risolto quasi subito, dal momento che gli steward lo hanno riconosciuto e lasciato stare.

Più tardi Mendy ha pubblicato una foto sui social in cui bacia e abbraccia Sergio Aguero, protagonista di uno dei due gol che ha regalato la vittoria al City, con il commento: "Ti amo più di tua moglie", riproducendo in tal modo le emozioni di ogni fan del City in quel momento. Poco dopo è arrivata la risposta del goleagor argentino: "Anche io fratello, ti voglio bene!".