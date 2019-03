È il bilancio a parlare per lui, d’altronde dal suo arrivo al Manchester United i risultati sono tutti dalla sua parte. In Premier League 10 vittorie in 12 gare "macchiate" dai pareggi contro Burnley e Liverpool, tre successi su tre in FA Cup (eliminate Reading, Arsenal e Chelsea) fino all’unica sconfitta della sua stagione, trattasi dello 0-2 contro il PSG nell’andata degli ottavi di Champions League. Non può che essere Ole Gunnar Solskjaer l’uomo della svolta nella stagione dei Red Devils, rivitalizzati dallo spogliatoio ai numeri dal suo avvento a Old Trafford: era lo scorso 19 dicembre quando, esonerato José Mourinho, il club inglese si affidava al 46enne norvegese come traghettatore fino al termine dell’annata. In realtà il mandato della vecchia gloria allo United è stato finora più che soddisfacente, merito delle vittorie totali (13 in 16 incontri) e del rapporto con i giocatori ormai ai ferri corti nella parentesi targata Special One. Ed è stato lo stesso Solskjaer, intervistato dal Sun, a raccontare come ha trasformato una squadra in crisi nella corazzata che occupa il 4° posto della Premier League e che attende gli impegni nelle altre competizioni: quarti di finale contro il Wolverhampton in FA Cup e, soprattutto, il ritorno a Parigi contro Tuchel in Champions. Ma come si è approcciato ai Red Devils a dicembre? "La prima cosa che abbiamo fatto è stata una riunione tecnica sui giocatori e chiarire le aspettative che dovevano esserci per ciascun giocatore - ha raccontato al Sun -, chiarire perché si trovano nello spogliatoio del Manchester United. Non è un club qualunque, qui devi essere speciale. Forse alcuni di loro avevano perso quella convinzione nei propri mezzi. Quando non vinci spesso capita di dubitare di te stesso, fa parte della natura umana. Abbiamo sentito la necessità di riaccendere in loro questa convinzione. Così hanno iniziato ad alzare la testa e ricordare il motivo per cui erano arrivati al Manchester United".