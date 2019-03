Bene il City, male lo United. I ragazzi di Guardiola vincono in rimonta contro lo Swansea e passano al turno successivo, in semifinale, mentre lo United esce contro i Wolves. L'impresa dei ragazzi di Nuno Espirito Santo si realizza grazie al tandem Jimenez-Jota. Grande gara, bella prestazione e bel risultato. Lo United cade in trasferta.

City, primo tempo da incubo

Il Manchester City, sin dai primi minuti, ha provato a spingere il piede sull'acceleratore, iniziando la gara all'attacco e rendendosi pericoloso soprattutto con Mahrez e Sané. Lo Swansea ha avuto la bravura di saper gestire l'impatto iniziale, per poi venire fuori con il passare dei minuti. E la squadra gallese vive 10 minuti strepitosi tra il 20' e il 29, in cui riesce a segnare ben due gol: il primo con Grimes (su calcio di rigore) e il secondo con Bersant Celina, bravo a battere Ederson con un bel tiro di destro. Nonostante il predominio territoriale e le numerose opportunità, il Manchester City va quindi all'intervallo sotto di due gol e con l'incubo eliminazione che diventa dunque possibile.

Poi la rimonta di Guardiola

La squadra di Guardiola deve quindi recuperare in 45 minuti, ma inizia a ritmi lenti il secondo tempo. L'allenatore spagnolo corre dunque ai ripari inserendo Zinchenko, Sterling e Sané e Aguero e il Manchester City cambia marcia. Bastano cinque minuti al 'Kun' per incidere sull'incontro: l'attaccante argentino, entrato al 64', al 69' serve a Bernardo Silva l'assist per il gol che riapre la partita. Gli ultimi 20 minuti sono di assedio del Manchester City, che pareggia anche grazie a un colpo di fortuna. Aguero calcia sul palo un rigore conquistato da Sterling, ma la palla sbatte sulla schiena del portiere Nordfeldt e termina in rete. Fortuna, sì. Ma anche talento. Quello di Aguero, che alla fine realizza il 2-3 con un bellissimo colpo di testa su cross di Bernardo Silva. Decisivo l'argentino, che in mezz'ora di gioco è entrato in tutti e tre i gol. In semifinale affronteranno il Watford. La squadra di Javi Garcia ha battuto il Crystal Palace per 2-1.

United out contro i Wolves

Nonostante il passaggio del turno in Champions League grazie a una grande rimonta sul Psg, lo United di Solskjaer esce ai quarti di Fa Cup contro il Wolverhampton. Un secco 2-1, senz'alibi o attenuanti, decisive le reti di Raul Jimenez (aveva già segnato contro il Chelsea di Sarri regalando ai suoi il pareggio per 1-1) e Diego Jota. Il gol di Rashford al 90esimo serve solo per le statistiche, un'illusione dei Red Devils. Wolves in semifinale, i ragazzi di Nuno Espirito Santo affronteranno la vincente tra Brighton e Millwall (in programma domenica). Bella vittoria e bel risultato per i Wolves, reduci da un bel campionato.