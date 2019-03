Zlatan Ibrahimovic è volato a Los Angeles da ormai oltre un anno, ma non dimentica il suo recente passato: il Manchester United. I Red Devils, nonostante abbiano cambiato in positivo il trend con l'approdo sulla panchina di Solskjaer, sono stati eliminati nello scorso weekend dalla FA Cup. Una battuta d'arresto che non ha risparmiato critiche, ma che l'attaccante svedese non condivide: "Tutto ciò che accade oggi allo United è giudicato in confronto con l'era Ferguson - spiega al Mirror -. Dicono che se Ferguson fosse stato ancora al Manchester tutto questo non accadrebbe, che lui farebbe quella cosa in modo migliore. Io non accetto questo idea. Se vengo al Manchester io voglio costruire la mia storia. Quel ciclo è chiuso, non voglio sentire cosa è successo prima. Devo pensare al presente, adottare una nuova mentalità. Sir Alex ha il suo posto nella storia di questo club, ma ora si deve andare avanti. La squadra deve trovare la propria identità ed è difficile". Tra i più polemici verso l'attuale gestione dello United c'è la 'classe del '92', ovvero la generazione resa grande da Ferguson tra gli anni 90 e il 2000. "Loro non giocano più - ha risposto l'attaccante dei Galaxy -. Sono in tv e si lamentano tutto il tempo perché non sono più parte attiva nel club. Se vuoi lavorare in società vai da loro e cerchi un lavoro. Non puoi andare in tv e criticare sempre". Pogba è uno dei giocatori finiti spesso nel mirino degli ex Red Devils: "A loro non piace - ha aggiunto Ibra -. Sono rimasti per tutta la vita sotto la guida di Ferguson e non se ne sono mai andati. Non parlerebbero nemmeno se Ferguson gli avesse detto di non farlo".