L'indiscrezione è del Financial Times: Qatar Sports Investments, il fondo di Stato già proprietario del Psg, potrebbe sbarcare anche in Inghilterra, per la prima volta. Non ancora in Premier, ma acquisendo comunque uno dei club più storici e con ambizioni di risalita nella massima categoria, il Leeds.

Allenato da Bielsa, nome che già la dice lunga sulla volontà del club di investire per tornare in Premier (risalita fallita quest'anno, eliminato ai playoff dal Derby County) e di proprietà dell'italiano Andrea Radrizzani, secondo quanto riportato dal Financial Times il Leeds sarebbe in trattativa con alcuni potenziali investitori, e uno di questi sarebbe proprio QSI.

La stagione del Leeds

Partito con il chiaro obiettivo di centrare la promozione in Premier League, il Leeds ha chiuso la Championship al terzo posto dietro a Norwich e Sheffield Utd, perdendo il playoff contro il Derby County (vittoria 1-0 all'andata, sconfitta 4-2 in casa al ritorno); protagonista dell'intera stagione, proprio il "loco" Bielsa, con le sue stravaganze, le sue trovate (come quella di far "spiare" gli avversari, proprio il Derby County di Lampard prima della gara di campionato) e le sue follie. Ultima, se si può definire tale, quella di imporre alla sua squadra, nella partita decisiva contro l'Aston Villa, il gesto di fair-play che è costato la promozione al Leeds (passato appunto dai playoff), chiedendo ai suoi (che avevano segnato con un avversario a terra) di lasciar pareggiare gli avversari