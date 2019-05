Un volto nuovo per il Genoa. Andrea Radrizzani, 45 anni, già patron del Leeds United (club inglese di Championship, quest'anno ha sfiorato la promozione in Premier League con il Loco Bielsa), sarebbe interessato ad acquistare i rossoblù, almeno secondo il Financial Times. L'indiscrezione arriva da loro, ci sarebbe anche una possibile trattative. Sempre secondo il Financial, Radrizzani potrebbe cedere il Leeds a un fondo di investimento del Qatar, lo stesso del Paris Saint Germain. Il Genoa è stato messo in vendita qualche settimana fa dal presidente Preziosi. Il tutto con la nomina dell'advisor Assietta spa, società di consulenza finanziaria specializzata in corporate finance.

Chi è Andrea Radrizzani

45 anni, imprenditore di Rho, si è laureato in relazioni pubbliche alla IULM nel 1996. Ha fondato Aser, una società di investimento globale che si occupa di media sportivi. Inoltre, è socio-fondatore e vice presidente di Mp&Silva, una società internazionale di diritti sportivi con 18 uffici in tutto il mondo, già parner di Fifa, Mlb, Premier e Roland Garros.

Ha lavorato anche come consulente di Suning durante l'acquisto dell'Inter, mentre nel 2016 ha fondato Eleven Sports Network. Dal gennaio 2017 è proprietario del Leeds.