Daspo a vita per un tifoso, la nota del Chelsea

Nella nota emessa sul proprio sito ufficiale, il Chelsea ha raccontato nel dettaglio la strategia scelta dopo che il Crown Prosecution Service aveva annunciato di non voler avviare alcun procedimento penale nei confronti del tifoso: “Mentre il club rispetta la decisione del CPS, la domanda che doveva determinare non era se fosse stato commesso un reato, ma piuttosto se l'individuo avesse agito in violazione dei termini e delle condizioni di emissione dei biglietti. A questo proposito, il club opera secondo lo standard civilistico, che è completamente diverso dallo standard criminale. Nel caso del tifoso che ha utilizzato un linguaggio razzialmente offensivo, non c'è posto per questo comportamento a Stamford Bridge e un'esclusione permanente era la sanzione appropriata”. La mano pesante del Chelsea ha riguardato anche altri cinque tifosi: per loro stadio vietato per un periodo tra uno e due anni per l'uso di un linguaggio offensivo e un comportamento minaccioso e aggressivo. “Il Chelsea Football Club – è la posizione del club - trova disgustose tutte le forme di comportamento discriminatorio e continueremo ad applicare un approccio di tolleranza zero nei confronti di eventuali episodi di razzismo. Siamo orgogliosi di essere un club diversificato e inclusivo in cui persone di tutte le culture, comunità e identità si sentono benvenute”.