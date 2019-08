"Non si può spendere sempre per il mercato, ma ci sono quattro club che sembrano poterlo fare: Real Madrid, Barcellona, City e Psg. Ogni volta che ne hanno bisogno, lo fanno. Non è una critica, semplicemente non si possono fare paragoni con loro". Parola di Jurgen Klopp, che nella conferenza stampa di sabato dagli Stati Uniti aveva gettato la maschera sulla sessione di mercato del suo Liverpool. E su quella delle concorrenti, che invece 'la critica' l'hanno sentita eccome. "Siamo un po' sorpresi" ha replicato nelle ultime ore il Chief Operating Officer dei Citizens Omar Berrada. "Non so perché i Reds abbiano voluto fare questi commenti, non so perché abbiano tirato in ballo altri club. La nostra non è rabbia o frustrazione: troviamo semplicemente curioso che abbiano evidenziato le nostre spese. Noi non abbiamo problemi con le loro".

"Tutti i top club spendono quello che ritengono giusto"

Se da un lato Klopp può fare riferimento all'acquisto record di Rodri, passato dall'Atletico al Manchester City per circa 70 milioni come potenziale erede di Fernandinho, a dar credito alle parole di Berrada ci sono invece i numeri della scorsa stagione. Per il Liverpool, la spesa netta dell'estate 2018 (all'interno di una sessione di mercato che portò in dote i vari Alisson, Keita e Fabinho) è stata di 137 milioni: ben 113 in più di quanto fecero i Citizens, che acquistarono il solo Riyad Mahrez. "La verità è che tutti i top club investono quello che ritengono giusto", ha aggiunto Berrada. "Non guardiamo quello che fanno gli altri. Il Liverpool è una grande rivale sportiva". Il clima di avvicinamento al Community Shield di domenica tra le due squadre si è improvvisamente fatto più rovente.