Prima De Ligt, poi Maguire. Nel giro di pochi giorni, il record di Van Dijk, che dal 2017 era il difensore più pagato di sempre, è stato battuto due volte. Fino a 85,5 milioni l'operazione che ha portato l'ex Ajax alla Juve, 93 quelli che il Manchester United ha sborsato al Leicester per il nazionale inglese. Per l'olandese del Liverpool, furono 'solo' 84,6. Cifre che schizzano di un calcio che cambia. "E' la legge del mercato", il commento di Van Dijk come riportato dal Daily Express. "Auguro buona fortuna a Harry. Ma non posso entrare nel merito del prezzo pagato dallo United né del fatto che abbia superato il mio record, perché le cifre dei trasferimenti sono in continua evoluzione".

Da grandi poteri, grandi responsabilità. Chi meglio dell'olandese, insuperabile baluardo dei Reds campioni d'Europa in carica, può rivelare come si sostiene il peso delle aspettative? "Più alto il prezzo, più alta la pressione", continua il classe '93. "Ma non cambia poi così tanto: in una grande squadra come il Manchester United la pressione c'è sempre e comunque".

"Possiamo fare ciò che amiamo, e farlo in un top club: dobbiamo esserne felici"

Poi arriva il 'segreto della felicità' secondo Van Dijk. "Cosa possiamo fare noi calciatori? Non ascoltare quello dicono dall'esterno. Non cambia nulla nella mia testa. Penso solo a giocare al meglio delle mie possibilità e a volte gli errori capitano, tutti facciamo degli errori. Ma bisogna focalizzarsi su quello che ci piace fare e tirare fuori il massimo da noi stessi. Migliorare fuori dal campo, divertirsi alle partite e non pensare al resto". Maguire può prendere nota. "Non è facile annullare del tutto la pressione, ma mi piace dare alle cose il giusto peso", la conclusione di Van Dijk. "Ce ne sono molte di più importanti del calcio e della nostra carriera. Siamo dei privilegiati: possiamo fare ciò che amiamo e giocare nel Liverpool, nello United. Dobbiamo esserne felici e imparare a convivere con la pressione".