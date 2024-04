Fan da tempo della saga, è la prima volta che viene introdotto un personaggio basato su una persona reale. D'altronde Haaland si è sempre mostrato così anche nel mondo del calcio reale: doti fisiche fuori dalla norma, look iconico, è come se fosse sempre stato dentro un videogioco

A un certo punto lo abbiamo pensato tutti: Haaland non è umano. I gol, la corsa veloce come quella di un cavallo, la forza di un orso, le acrobazie, il look da imperatore nordico: è come se Erling Braut dalla Norvegia sia sempre stato un personaggio di un videogioco da Gen Z, quelli dove devi conquistare il mondo. Lui l'ha fatto su scala reale e, solo ora che si sta mostrando più umano, anche nel vero mondo dei videogiochi, trasformandosi in un personaggio di Clash of Clans.