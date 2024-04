Tensione nei minuti finali di West Ham-Liverpool. Salah e Klopp hanno avuto un litigio al momento dell'ingresso in campo dell'egiziano al minuto 78. L'allenatore si è avvicinato all'ex Roma per dargli delle indicazioni, ma Salah ha reagito con una evidente rabbia. I compagni di squadra Nunez e Gomez hanno dovuto allontanare Salah, probabilmente nervoso per non essere partito dal 1' nella trasferta di Londra e che chiedeva già da qualche minuto a Klopp di poter entrare in campo. La partita è terminata 2-2, con i Reds che vedono forse definitivamente sfumare le possibilità di aggiudicarsi la Premier League.

Klopp: "Per me il caso è chiuso"

Jurgen Klopp ha minimizzato l'episodio nel post partita, sia in conferenza stampa sia nelle interviste tv: "Ne abbiamo parlato nello spogliatoio. Per me la questione è chiusa e non c’è altro da dire. Penso che sia una questione chiusa anche per lui".

Salah: "Se parlo oggi faccio fuoco e fiamme"

Mohamed Salah, mentre transitava in zona mista, ha invece rilasciato una breve dichiarazione, non certo distensiva: "Scusate ragazzi, ma se parlo oggi faccio fuoco e fiamme" le sue parole mentre continuava a camminare verso l'uscita del London Stadium.