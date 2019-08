Una partita nella partita quella andata in scena all'Ethiad Stadium durante Manchester City-Tottenham, terminata sul punteggio di 2-2 con il "giallo" finale del gol annullato, tramite VAR, a Gabriel Jesus. Con il risultato fermo sul 2-2 e una partita che la formazione di Guardiola ha dominato per occasioni create e supremazia, al 5' Guardiola decide di dare una scossa alla squadra inserendo Gabriel Jesus. Destinatario della sostituzione è Aguero, autore del momentaneo 2-1. L'argentino si dirige in panchina scurissimo in volto e al momento dei saluti con il suo allenatore gli si rivolge contro a brutto muso, Guardiola lo ferma e lo rimprovera continuando poco più tardi voltandosi verso la panchina dove Aguero si è accomodato. Intanto il City attacca e riesce a trovare, nel recupero, il gol del 3-2 proprio con Gabriel Jesus. I giocatori del City esultano e le telecamere colgono un tenero abbraccio tra Guardiola e Aguero... Ma il VAR annulla, il gol di Jesus non porta punti ma riporta il sereno tra l'allenatore e il Kun.