Il centrocampista ex Juve sanzionato dalla FA inglese per una violazione delle regole "aggravata da riferimento alla razza e/o origine etnica": sette turni di stop e maxi multa per l'uruguaiano. Parlando del compagno al Tottenham Son Heung-min, Bentancur aveva usato una frase giudicata razzista nel corso di una trasmissione televisiva dello scorso giugno. Potrà invece giocare in Europa League contro la Roma

Sette giornate di squalifica e una multa da centomila sterline. Così la Football Association ha deciso di sanzionare Rodrigo Bentancur per un commento giudicato razzista sui sudcoreani, durante un’intervista in cui il centrocampista del Tottenham stava parlando del compagno di squadra Son Heung-min . La FA ha affermato in una nota che il centrocampista degli Spurs, ex juventino, “ha agito in modo improprio e/o ha usato parole offensive e/o offensive e/o ha screditato il gioco” e che questo costituisce “una violazione aggravata in quanto includeva un riferimento, espresso o implicito, alla nazionalità e/o alla razza e/o all'origine etnica". Un'accusa di razzismo negata da Bentancur, che aveva anche chiesto scusa a Son e a chiunque si fosse sentito offeso. Ma non è bastato a evitare la squalifica.

Bentancur e la frase incriminata sui sudcoreani Risalgono allo scorso mese di giugno, i fatti: l’uruguaiano era intervenuto durante una trasmissione tv e quando il conduttore gli aveva domandato se potesse avere una maglia degli Spurs, l’ex juventino aveva risposto: "Quella di Sonny? Potrebbe essere anche quella di suo cugino, visto che sembrano tutti uguali". Frase che aveva fatto subito discutere.

Bentancur c'è contro la Roma: quali partite salta Sette le partite (6 di Premier, una di Carabao Cup) che dunque salterà l’uruguaiano del Tottenham, invece regolarmente a disposizione di Postecoglou per le gare di Europa League, a cominciare da quella di giovedì 28 novembre contro la Roma e poi anche in quella del 12 dicembre contro i Rangers. Bentancur nelle competizioni in Inghilterra tornerà per gli ultimi impegni del 2024, ecco quali gare non giocherà: 23 novembre: Manchester City- Tottenham

1 dicembre: Tottenham -Fulham

5 dicembre: Bournemouth- Tottenham

8 dicembre: Tottenham -Chelsea

15 dicembre: Southampton- Tottenham

19 dicembre: Tottenham -Manchester United ( Carabao Cup )

22 dicembre: Tottenham-Liverpool