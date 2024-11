L'allenatore spagnolo avrebbe raggiunto l'accordo per il rinnovo del suo contratto con il Manchester City. Secondo quanto riportato da 'The Athletic', Guardiola allungherebbe di un anno (con opzione su quello successivo) l'attuale accordo in scadenza al termine di questa stagione. La comunicazione dell'intesa raggiunta dovrebbe arrivare nei prossimi giorni

Secondo quanto riportato da 'The Athletic', Pep Guardiola avrebbe raggiunto l'accordo per il prolungamento di contratto con il Manchester City. Si parla di un'estensione di un anno (con opzione su quello successivo) rispetto all'accordo che scadrà alla fine di questa stagione. L'annucio sarebbe previsto nei prossimi giorni e qualora fosse confermato vedrebbe l'allenatore catalano alla guida dei Citizens per un decennio avendo iniziato la sua avventura in Premier nel 2016. Alla guida del Manchester City, Guardiola ha conquistato ben 18 trofei tra cui 6 Premier League e soprattutto la Champions League nel 2023. Attualmente il City è al secondo posto della classifica di Premier distanzaiato di cinque lunghezze dal Liverpool capolista e reduce da quattro sconfitte consecutive, striscia negativa che per la prima volta nella sua carriera Pep Guardiola ha dovuto affrontare. Il City tornerà in campo sabato all'Etihad contro il Tottenham