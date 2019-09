Jurgen Klopp è un allenatore speciale. Non solo perché ha guidato il Liverpool alla vittoria dell’ultima Champions League. Klopp è un allenatore speciale perché riesce a essere protagonista con il suo sorriso dentro e fuori dal campo. Crea un legame unico con i suoi calciatori e soprattutto con i suoi tifosi. Per info, basta chiedere ai supporter del Borussia Dortmund, che rimpiangono ancora la sua partenza nel 2015. L’allenatore tedesco ha vissuto dei momenti indimenticabili con il club nerogiallo, con due Bundesliga conquistate (2010-2011, 2011-2012). E proprio riguardo al primo campionato tedesco vinto con il Dortmund, Klopp ha svelato un retroscena inedito: "Ho esagerato con l’alcol dopo il titolo conquistato nel 2011, si vede benissimo da alcune interviste – racconta durante il documentario di Amazon sul Borussia Dortmund –. Quello che mi ricordo di quel giorno non ha molto senso… Ma una cosa me la ricordo: dopo la festa in campo, mi sono svegliato da solo dentro un camion, nel garage dello stadio. Quello me lo ricordo, ma non ho idea di cosa abbia fatto nelle ore precedenti…".