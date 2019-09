BURNLEY-LIVERPOOL 0-3

34' aut. Wood, 37' Mané, 80' Firmino

BURNLEY (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Lennon, Cork, Westwood, McNeil; Wood, Barnes (74' Rodriguez). All. Dyche

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Henderson (71' Oxlade-Chamberlain); Mané (85' Origi), Salah, Firmino (85' Shaqiri). All. Klopp

I Reds vincono e convincono in casa del Burnley. Padroni di casa pericolosi in apertura con Wood: l'attaccante si libera in area, Adrian respinge. Al 4' Salah va al tiro e prende il palo. Egiziano vicino al vantaggio al 20': percussione in area, Pope esce, il pallone rimbalza sull'attaccante e finisce fuori. Al 34' i Reds passano in vantaggio: Alexander-Arnold va la cross dalla destra, il pallone deviato da Wood si infila alle spalle di Pope. Al 37' Firmino approfitta di un errore degli avversari, recupera il pallone e serve Mané che raddoppia. Nella ripresa la squadra di Klopp controlla la gara e trova il terzo gol con Firmino. Liverpool a punteggio pieno. City sorpassato in testa alla classifica.