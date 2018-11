Il sogno di ogni bambino, ma non solo, appassionato di calcio è quello di giocare e vincere prima o poi qualcosa. Magari la Champions League. Se, però, non si possiedono spiccate doti calcistiche l’impresa potrebbe diventare quasi impossibile da realizzare e la nobile aspirazione rimanere tale, a meno che a scendere in campo non siano dei calciatori virtuali, governati attraverso il controllo digitale di un joypad. Il tutto grazie alla nuova iniziativa lanciata dalla EA Sport, la casa produttrice del gioco Fifa19, che in collaborazione con la UEFA ha indetto un torneo che potrebbe soddisfare proprio il sogno di quel bambino, ma non solo, pazzo per il calcio.

La manifestazione si chiama eChampions League (e come sennò…) e permetterà ai giocatori qualificati di sfidarsi virtualmente ai Global Online Knockout, in programma tra il 2 e il 3 marzo, dai quali usciranno i migliori 64 giocatori che prenderanno poi parte alle qualificazioni dal vivo previste per il 26 e il 27 aprile. Dopo l’ultima scrematura gli 8 giocatori usciti vincitori approderanno alla eChampions League Final, che si disputerà il 31 maggio a Madrid, il giorno prima della finalissima della reale Champions, proprio nella stessa città. In palio 100 mila dollari di premio per il vincitore assoluto.