Argentina, infortunio per Messi: salta il Marocco

Un ritorno in Nazionale da dimenticare per Leo Messi e non solo per il pesante ko subito dall’Argentina contro il Venezuela, 3-1 il finale, nell’amichevole che si è disputata al Wanda Metropolitano di Madrid. Il talento del Barcellona, tra i più positivi in campo tra i calciatori della Selección, ha infatti riportato un problema agli adduttori e non prenderà parte alla prossima gara che la Nazionale allenata dal Ct Scaloni disputerà martedì contro il Marocco. A comunicarlo è la Federazione Argentina, che ha annunciato con un tweet che Messi e Gonzalo ‘El Pity’ Martínez lasceranno il ritiro della Nazionale causa infortuni: riacutizzazione del dolore pubico bilaterale per il calciatore del Barcellona e lesione muscolare al bicipite femorale sinistro per il centrocampista classe 1993. Resta adesso da capire l’entità precisa del problema fisico riportato da Messi, con il calciatore blaugrana che nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi esami che faranno maggiore chiarezza sulle sue condizioni, anche se non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante secondo le prime indiscrezioni che arrivano dall’Argentina. Con il Barcellona che spera di poter avere Messi a disposizione nel più breve tempo possibile.