Un gol e una prova super nell’ultimo turno di campionato che ha visto l’Inter trionfare per 3-2 nel derby contro il Milan, adesso una nuova rete ma questa volta con la Nazionale uruguayana: Matias Vecino conferma ancora una volta il suo ottimo feeling con il gol. Il centrocampista nerazzurro, in campo nei primi 45’ minuti del match vinto per 4-0 contro Thailandia, ha sbloccato l’incontro con un colpo di testa messo a segno al quinto minuto di gioco. Gaston Pereiro, l’ex Reggina Stuani e Maximiliano Gomez gli autori delle altre tre reti dell’Uruguay. Un successo che ha permesso alla Nazionale allenata da Oscar Tabarez di aggiudicarsi la China Cup, quadrangolare a cui hanno partecipato anche l’Uzbekistan e la Cina allenata da Fabio Cannavaro, sconfitta per 1-0 nella finale valida per il 3°-4° posto. Vecino dunque tra i protagonisti del match e autore del gol che ha spianato la strada al successo dell’Urugugay: il centrocampista nerazzurro è stato sostituito all’intervallo, lasciando il posto all’ex Sampdoria Torreira.