Lo storico ex attaccante del Real, con un passato anche alla Fiorentina, ha parlato a Sky: "Guarderò la Viola, spero vada in finale". Sul ritorno della semifinale di Champions tra blancos e Bayern: "Il Real deve sfruttare il suo campo e i suoi tifosi, ci sarà un grandissimo ambiente. Non posso dire che è favorito perché in gare del genere non puoi mai dirlo, poi ci sarebbe la finale. E in finale il Madrid vince sempre". Poi su Modric: "Vuole restare al Real, è un fenomeno e lo merita"