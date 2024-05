L'attaccante turco non è ancora al 100% dopo la gastroenterite che gli ha impedito di prendere parte alla gara contro la Roma e ha svolto un lavoro di forza in palestra. Alex Sandro ancora in dubbio per la Salernitana, verrà valutato nei prossimi giorni. Contro i granata non ci sarà De Sciglio: il terzino ha accusato un lieve risentimento muscolare alla coscia destra

Alla Juventus bastano 3 punti per conquistare l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, con i bianconeri che mercoledì sono scesi in campo alla Continassa per preparare la gara contro la Salernitana in programma all'Allianz Stadium domenica alle 18. Allenamento congiunto con i calciatori della Next Gen che martedì sera non hanno giocato il primo turno dei playoff di Serie C (vinto 2-0 contro l'Arezzo).