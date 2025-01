Frattesi, la Roma pensa all'offerta all'Inter

La Roma vuole concretizzare il proprio interesse per Davide Frattesi, ritenuto il giocatore adatto per rinforzare la linea mediana di Claudio Ranieri. Ecco perché nei prossimi giorni il club giallorosso potrebbe formulare una proposta all’Inter per il centrocampista nerazzurro: l’offerta dovrebbe essere composta da una parte cash con pagamento rateizzato, più una contropartita tecnica che arriverebbe dalla "vecchia guardia" della squadra (Cristante è una possibilità, l’alternativa più difficile è Pellegrini). I Friedkin vogliono Frattesi, per regalare un rinforzo importante alla Roma già in questo mercato invernale: la trattativa è difficile, ma non impossibile. Per la riuscita dell'operazione, l'Inter si aspetta una cifra intorno ai 45 milioni di euro. Frattesi, romano di nascita, ha già giocato nel settore giovanile della Roma a inizio carriera. In questa stagione ha collezionato ventidue presenze con l'Inter, ma poche da titolare.

