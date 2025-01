Floris, futuro da allenatore? Patentino preso

Dalla tv ai campi da calcio? Giovanni Floris, giornalista e conduttore televisivo, ha ottenuto il patentino Uefa B, superando il corso di Coverciano riservato agli aspiranti allenatori, come comunicato ufficialmente dalla Figc con il documento n.197, firmato dal presidente del settore tecnico Demetrio Albertini. Il conduttore di "Dimartedì" su La7 può allenare fino alla Serie D o fare il collaboratore tecnico in Serie A. Un sogno che si realizza, per lui che è un amante del calcio e grande tifoso della Roma. La sua dedizione nello studio è stata sottolineata anche dal direttore del corso, il professor Fabio Lozzi, che lo ha definito un "allievo modello, appassionato, studioso e meticoloso, già pronto per le grandi piazze".