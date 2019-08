Dopo il trionfo in Copa America, il Brasile si prepara al ritorno in campo. A settembre la squadra di Tite affronterà Perù e Colombia in amichevole, di conseguenza per il Ct è arrivato il momento di stilare la lista dei convocati. La novità più grossa riguarda la difesa, perché Rodrigo Caio si è fatto male e non potrà esserci. Spazio dunque a Samir. Prima chiamata in assoluto per il difensore dell'Udinese, che può giocare al centro o più spostato sulla sinistra. Per il classe 1994 arriva dunque una gioia immensa, anche perché pure a livello giovanile non è che avesse indossato la maglia verdeoro così spesso. Anzi, per lui era arrivata solo una chiamata dall'Under 20, senza però entrare in campo. Samir nell'ultima stagione ha giocato 22 partite fra Serie A e Coppa Italia. Titolare indiscusso fino alla tredicesima giornata, si è poi dovuto fermare a causa di un infortunio ai legamenti della caviglia che lo ha tenuto fuori da novembre ad aprile. Infine un finale di campionato da assoluto protagonista, con i due gol consecutivi a Frosinone e Spal che hanno spinto l'Udinese verso la salvezza. La società bianconera ha voluto fare i complimenti al proprio giocatore con un post su Twitter.