Vigilia per l'allenatore biancoceleste che ha introdotto la sfida all'Hellas: "Partita super difficile, tutti i punti pesano e dovremo farli. Verona tappa importante della mia carriera". Sugli obiettivi: "Non ne ho come non ne ha posti la società, ma faremo il massimo possibile". E sui giocatori: "Zaccagni a disposizione dalla panchina, Felipe Anderson da valutare". Lazio-Verona è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Si riparte dopo l'eliminazione in Coppa Italia, ma l'obiettivo è ancora la qualificazione in Champions. C'è anche la Lazio nella corsa all'Europa più importante nel finale di campionato, traguardo da inseguire a partire dal prossimo impegno all'Olimpico contro il Verona (sabato in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Ne ha parlato l'allenatore Igor Tudor nella conferenza stampa della vigilia: "Il Verona è una squadra tosta e sul pezzo, sabato per noi sarà super difficile. Per la loro posizione in classifica è importante, in Italia poi le partite sono tutte difficili. Verona è stata una tappa importante per me come le altre che ho vissuto nella mia carriera. Noi abbiamo fatto due giorni di scarico e abbiamo un giorno di allenamento per preparare una gara super importante: è la partita più difficile perché chiude un ciclo di tanti impegni in pochi giorni. Non possiamo sbagliare, tutti i punti sono importanti e sabato dobbiamo farli. Gli infortunati? Devo valutarli oggi: qualcuno ha recuperato e altri sono a metà strada, quindi vedremo cosa ci dirà l'allenamento di oggi".

Tudor: "Obiettivi? Facciamo il massimo possibile" Tudor ha risposto riguardo a un suo primo bilancio alla Lazio e alle impressioni dopo la Juve in Coppa Italia: "Il bello è la disponibilità dei giocatori, li ho trovati tutti molto disponibili a non sbagliare nulla. In questo mese in allenamento non si è sbagliato nulla. Non sono sorpreso di martedì: penso che avevamo fatto meglio contro di loro alla prima vittoria con 5-6 allenamenti e senza molti nazionali. Per me era più difficile la prima, ma la cosa importante è sempre la strada che si sta percorrendo e la mentalità. Rimpianti? Ci sono sempre, bisogna sempre essere critici e autocritici. Io lo sono molto, altrimenti non si cresce. La vittoria di ieri della Roma? Tutte le gare pesano e sono importanti, ma non impossiamo influire sugli altri. Inutile pensarci, mettiamo le energie per le nostre partite". E sugli obiettivi della Lazio nel finale di campionato: "Non ho posto obiettivi di classifica e non lo ha fatto neanche la società. L'obiettivo è quello di far bene tutte le partite, di solito ci sono delle differenze importanti tra le squadre, ma nel finale di stagione si annulla la differenza." approfondimento Lazio, ecco la maglia celebrativa del 1° scudetto

"Zaccagni dalla panchina, Felipe Anderson da valutare" Sulla coesistenza in campo tra Castellanos e Immobile: "Si possono vedere insieme in un piccolo momento della partita dove bisogna recuperare il risultato. A volte più giocatori che hanno gol nelle gambe aiutano a segnare, ma in altre situazioni mettere tutti gli attaccanti non significa essere più pericoloso". Annunciato il ritorno di Zaccagni: "Può fare l'ala larga, può giocare esterno e anche dietro la punta. Per noi è un giocatore importante e ci è mancato tanto. Ha dimostrato la sua importanza negli anni passati alla Lazio, può darci una mano importante. Non giocherà dall'inizio, ma può entrare dalla panchina". E su Felipe Anderson: "Lo valuteremo oggi, ieri ha corso con le scarpe da ginnastica. Ha subito un colpo ed è un giocatore fondamentale per noi. Isaksen si allena molto bene, è un giocatore sempre concentrato e lo vedremo oggi al lavoro". approfondimento Lazio-Verona: dubbio Felipe. Luis Alberto dal 1'