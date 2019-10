13/23

"The Pilgrims", una rappresentativa di dilettanti, fece una tournée negli Stati Uniti e in Canada. Frederick Houghton Milnes, un talentuoso e noto giocatore dilettante di Sheffield, fu coinvolto in quel primo tour. Milnes faceva parte della squadra dello Sheffield FC che vinse la FA Amateur Cup nel 1904 e fu successivamente lo spirito trainante di "The Pilgrims". È stato riferito che "I pellegrini" sono stati appositamente selezionati dal presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt, che stava conducendo una campagna per eliminare la brutalità dal football americano del college aumentando la popolarità del calcio. Il tour "The Pilgrims" del 1905 rappresenta il primo serio tentativo di divulgare il calcio associativo negli USA.