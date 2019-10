La bravura di un attaccante sta anche nel saper incidere al massimo nel poco tempo a disposizione. Ecco perché la graduatoria sul rapporto gol/minuti non rispecchia sempre, come in questo caso, la classifica dei marcatori. Questi i migliori 20 per media gol/minuti nei top-5 campionati europei: 4 di loro giocano in Serie A