In questo periodo di grande attenzione rivolta al nuovo stadio di Milano, San Siro si conferma al primo posto come affluenza in Serie A. Sempre più tifosi vanno allo stadio (dati Lega Calcio), una media di 27.134 spettatori a partita in queste prime nove giornate, in aumento rispetto allo scorso anno e mai così alta dalla stagione 2000-01