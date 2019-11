Germania, Gnabry come Walker: indossa i guanti e si mette in porta in allenamento

10 presenze e 3 gol in Bundesliga, 4 gol in 4 partite di Champions, 1 gol anche in Coppa di Germania. Rullino di marcia impressionante in questo inizio di stagione per Serge Gnabry. L'attaccante del Bayern Monaco sta vivendo un momento magico. Con la maglia della Germania però Gnabry è bravo anche… tra i pali. Guardare per credere. Nel video si vede il classe 1995 con i guantoni che cerca di parare le punizioni dei suoi compagni di squadra, riuscendoci più che discretamente. Tra un tiro basso e uno alto respinto, il tedesco sembra trovarsi a proprio agio tra i pali.

Gnabry come Walker

Gnabry non è certo il primo giocatore di movimento a mettersi nei panni di un portiere. Il tedesco lo ha fatto in allenamento. Qualcuno di recente lo ha fatto durante una partita di Champions League. Stiamo parlando di Kyle Walker che durante la partita tra Atalanta e Manchester City, dopo l'espulsione del proprio portiere Claudo Bravo, si è messo i guanti e ha giocato gli ultimi minuti di gara in porta. Tra uscite e parate, Walker ha fatto una discreta figura come portiere improvvisato, evitando di compiere danni.