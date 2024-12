Duro sfogo dell'allenatore del Milan per nulla soddisfatto dalla prestazione della sua squadra nonostante la vittoria per 2-1 sulla Stella Rossa: "Non posso essere felice di come abbiamo giocato, devo parlare con la squadra, questo Milan è una montagna russa. Atteggiamento? Io lavoro tutti i giorni per il bene della squadra, non so quanti giocatori possano dire lo stesso"

E' un Paulo Fonseca molto arrabbiato quello che parla alla fine della gara vinta, con grande fatica, dal suo Milan contro la Stella Rossa. L'allenatore portoghese si dice profondamente deluso dalla prestazione della squadra: "Io sono una persona che non è soddisfatta solo del risultato, non posso essere soddisfatto dalla prestazione, era importante vincere sì, siamo in una buona posizione sì, ma io sono così, è difficile lottare con tutte queste cose". Poi specifica meglio: "Devo parlare con la squadra, voglio analizzare delle cose che per me sono chiare. Non è una questione tecnica o tattica. Arriviamo a una gara così decisiva per noi e avere una sensazione di non aver fatto tutto per vincerla, è una brutta sensazione". Fonseca ribadisce e rafforza il concetto in conferenza stampa: "Mai mi fermerò, io ho la coscienza pulita. Non ho problemi e se ci sarà bisogno di portare su i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò e senza problemi”