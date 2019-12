Mondiali per Club, Flamengo-Al Hilal Riad e Liverpool-Monterrey le semifinali

Il Monterrey ha battuto l'Al-Sadd per 3-2 e sfiderà il Liverpool in semifinale nel Mondiale per club. Passa anche l'Al Hilal di Giovinco che sfiderà il Flamengo

Sarà il Monterrey la squadra che sfiderà il Liverpool nella semifinale del Mondiale per club. I messicani si sono imposti per 3-2 sull'Al-Sadd, dopo una gara ricca di emozioni. Il Monterrey ha chiuso sul doppio vantaggio il primo tempo, grazie ai gol di Vangioni e Funes Mori. La squadra di Xavi è rientrata in partita a metà ripresa con la rete di Bounedjah, prima del gol del 3-1 di Rodriguez. Inutile il 3-2 segnato nel finale da Hassan. Il Monterrey ottiene dunque la qualificazione in semifinale e proverà l'impresa contro il Liverpool di Jurgen Klopp: la sfida si giocherà mercoledì 18 dicembre alle ore 18.30 italiane. La finale, invece, sarà in programma sabato 21 dicembre allo stesso orario.

Al Hilal, vittoria di misura senza Giovinco

L'altra semifinale, invece, sarà tra Flamengo e Al Hilal. La squadra di Giovinco, che a fine novembre ha vinto la Champions League asiatica, ha battuto per 1-0 l'Esperance Tunisi. Il fantasista italiano ex Parma e Juventus è rimasto in panchina per tutta la partita e a decidere l'incontro è stato Gomis, con un gol al 28' del secondo tempo. Gli arabi affronteranno così il Flamengo in semifinale martedì 17 dicembre alle ore 18.30 italiane.