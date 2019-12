20/30

Mentre CR7 (dopo l'Europeo del 2016) conquista un altro trofeo col Portogallo, la Nations League, Messi fallisce di nuovo con l'albiceleste. Dopo il ko contro i verdeoro, sarà durissimo il suo sfogo ai microfoni tv contro l'arbitro Zambrano, reo di non aver concesso due rigori durante il match su Aguero e Otamendi: "Non è stato equo, non ha nemmeno rivisto le azioni al Var, li ha favoriti in tutta la partita. Non è una scusa: il Brasile gestisce tutto, gioca in casa e per questo oggi influenza molto la Conmebol". La Pulce verrà squalificata per tre mesi.