1) FLOYD MAYWEATHER (Pugilato): 915 milioni di dollari (820 milioni di euro). In testa per guadagni ecco il 42enne pugile americano, lui che nel 2006 si liberò del suo promoter (pagando una penale di 750mila dollari) per mettersi in proprio e gestire da sé tutte le sue attività. Imbattuto sul ring con 50 vittorie in carriera, "Money" è pronto a tornare nel 2020 dopo aver intascato in due anni (tra il 2015 e il 2017) più della metà del totale: 500 milioni di dollari (garantiti da 10 milioni di acquisti pay-per-view) per i match contro Pacquiao e McGregor, fighter prestato dalle arti marziali miste. Nessuno come Mayweather nel decennio