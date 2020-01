1/31

Li riconoscete? Sono solo alcuni dei campioni che hanno fatto parte della finale Mondiale '94, qui in un momento di relax in piscina prima di tornare in campo a oltre 25 anni di distanza da quella partita. Da sinistra a destra: Evani, Mussi, Apolloni , Eranio, Baresi e Benarrivo. (foto Twitter @FBaresi)

Italia-Brasile, la spettacolare rivincita. VIDEO