Risate garantite con Nicola Berti. La gag questa volta prende piede durante la riunione tecnica negli spogliatoi di Fortaleza, dove è andata in scena la riedizione della finalissima Mondiale 1994 tra Italia e Brasile. Esito? Questa volta felice per gli azzurri, che hanno vinto 1-0 grazie a un gol di Massaro. Ma decisamente più "amaro" per Nicola Berti, out dalla formazione titolare scelta da Arrigo Sacchi. Le immagini sono state postate su Instagram da Demetrio Albertini, alla riunione pre partita. Berti, che in quel caldo pomeriggio (36 gradi con calcio d'inizio alle 12.30 locali di Pasadena) partì titolare, non "accetta" l'esclusione del suo allenatore: "Mister, ci hai fatto fuori", in riferimento a se stesso e ad Antonio Benarrivo, anche lui impiegato dal primo minuto quel 17 luglio 1994, ma riserva nella più recente rivincita: "Io e Benarrivo l'abbiamo giocata l'altra finale. Ci fai giocare quella che conta e non quella che non conta?" Boato. Risate, da parte di tutti i presenti. E una stretta di mano con Sacchi, che poi precisa: "Che faccia tosta, prima mi ha detto 'Mister io ce la faccio cinque minuti, dieci al massimo, se no rischio di rompermi' ". E altre risate: un video dal divertimento assicurato.