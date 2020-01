Curiosa iniziativa del club spagnolo, società che aveva già sorpreso in estate con un casting aperto ai tifosi. E proprio i sostenitori biancoblù, attraverso un'app dedicata, avranno la possibilità di scegliere il modulo e la formazione di partenza della squadra. Un'idea nata dopo l'addio in panchina di Pandiani, ex giustiziere del Milan in Champions

Tutto nasce dalla separazione con Walter Pandiani come riporta As, quotidiano madrileno che annuncia la sorprendente novità del Lorca FC. Fondato nel 2003 e iscritto alla terza serie spagnola, la società della regione di Murcia aveva già fatto parlare in estate per un’iniziativa rivolta ai tifosi: a causa dei debiti accumulati, infatti, il club propose un casting ai tifosi per ingaggiare giocatori a titolo gratuito. L’ultima idea è arrivata invece dopo l’addio in panchina di Pandiani, ex centravanti uruguaiano e già giustiziere del Milan nella Champions League 2003/04 (doppia marcatura contro i rossoneri nei quarti di finale). Rimasto sprovvisto di un allenatore, il Lorca ha coinvolto nuovamente i propri sostenitori con un’idea decisamente originale.

"Scegli la formazione": a Lorca 'comandano' i tifosi

Attraverso un’applicazione, Manager Real Football, tutti i tifosi potranno dire la loro dall’undici di partenza al mercato e addirittura sulle sessioni di allenamento. Una novità sorprendente che riguarda il club, passato in sole tre stagioni dai professionisti al livello dilettantistico: nemmeno l’avvento in panchina di Pandiani, bomber dalla lunghissima militanza in Spagna, ha stravolto il destino di una squadra che tuttavia vive una situazione tranquilla in classifica. Stupore e incredulità tra i commenti all’annuncio diffuso sui social: c’è chi ha già schierato la propria formazione, da valutare ovviamente se l’allenatore Walter Caprile (ex assistente del connazionale Pandiani) seguirà le indicazioni dei fan o deciderà in autonomia.