City e Arsenal ok nella 18^ giornata: highlights

La 18^ giornata sorride alle big: il City vince 1-2 in casa del Nottingham e l'Arsenal batte il Brighton 2-1. Stesso risultato per il Liverpool contro un Wolverhampton sempre più ultimo, nel giorno del ricordo di Diogo Jota. Ancora 3 partite per chiudere il programma, tutte su Sky: dalle 18:30 ci sono in campo Chelsea e Aston Villa, domenica Sunderland-Leeds e Crystal Palace-Tottenham. Qui gol e highlights
Premier League, 18^ giornata: i risultati
- MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE 1-0
24' Dorgu
(TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
- NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY 1-2
48' Reijnders (M), 54' Hutchinson (N), 83' Cherki (M)
(TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
- ARSENAL-BRIGHTON 2-1
14' Odegaard, 52' Rutter (B) (AU), 64' Amarilla (B)
(TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
- BRENTFORD-BOURNEMOUTH 4-1
7', 51', 90+6' Schade (BR), 39' Petrovic (BO) (AU), 75' Semenyo (BO)
(TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
- BURNLEY-EVERTON 0-0
(TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
- LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON 2-1
41' Grvenberch (L), 42' Wirtz (L), 52' Bueno (W)
(TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
- WEST HAM-FULHAM 0-1
85' Raul Jimenez
(TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
- CHELSEA-ASTON VILLA
Alle 18:30 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
Premier, 18^ giornata: le partite di domenica
- SUNDERLAND-LEEDS UNITED, ore 15
LIVE su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM, ore 17:30
LIVE su Sky Sport Max, Sky Sport 4K e in streaming su NOW