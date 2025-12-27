City e Arsenal ok nella 18^ giornata: highlights

Offerte Sky
Premier League, risultati e highlights della 18^ giornata

Premier League

La 18^ giornata sorride alle big: il City vince 1-2 in casa del Nottingham e l'Arsenal batte il Brighton 2-1. Stesso risultato per il Liverpool contro un Wolverhampton sempre più ultimo, nel giorno del ricordo di Diogo Jota. Ancora 3 partite per chiudere il programma, tutte su Sky: dalle 18:30 ci sono in campo Chelsea e Aston Villa, domenica Sunderland-Leeds e Crystal Palace-Tottenham. Qui gol e highlights

LIVERPOOL-WOLVES, L'OMAGGIO DI ANFIELD A DIOGO JOTA

Premier League, 18^ giornata: i risultati 

  • MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE 1-0
    24' Dorgu
    (TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
  • NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY 1-2
    48' Reijnders (M), 54' Hutchinson (N), 83' Cherki (M)
    (    TABELLINO) - (HIGHLIGHTS)
  • ARSENAL-BRIGHTON 2-1
    14' Odegaard, 52' Rutter (B) (AU), 64' Amarilla (B)
    (TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
  • BRENTFORD-BOURNEMOUTH 4-1
    7', 51', 90+6' Schade (BR), 39' Petrovic (BO) (AU), 75' Semenyo (BO)
    (TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
  • BURNLEY-EVERTON 0-0
    (TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
  • LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON 2-1
    41' Grvenberch (L), 42' Wirtz (L), 52' Bueno (W)
    (TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
  • WEST HAM-FULHAM 0-1
    85' Raul Jimenez
    (TABELLINO)-(HIGHLIGHTS)
  • CHELSEA-ASTON VILLA
    Alle 18:30 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Premier, 18^ giornata: le partite di domenica

  • SUNDERLAND-LEEDS UNITED, ore 15
    LIVE su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
  • CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM, ore 17:30
    LIVE su Sky Sport Max, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

