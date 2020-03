1/15

Il grande cammino dei Reds si è fermato a Vicarage Road. Dopo 44 risultati utili consecutivi in Premier League tra la scorsa stagione e quella attuale, i ragazzi di Klopp sono stati sconfitti per 3-0 dal Watford. Vediamo in che posizione si piazza il Liverpool tra le migliori imbattibilità di sempre: ecco la classifica completa