San Lorenzo in campo sul terreno del Nuevo Gasometro contro il Rosario Central. Il club ha reso omaggio al suo grande tifoso Papa Francesco, i cui funerali si sono svolti sabato mattina in Vaticano, indossando una maglia con una patch con la scritta "Papa Francisco-Juntos por la eternidad". Striscioni e coreografie in onore di Bergoglio, e grande commozione per tutti i "cuervos"

I FUNERALI DI PAPA FRANCESCO