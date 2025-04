Il Padova torna in Serie B: ricordi alcuni dei suoi ex storici più famosi? Qui è iniziato il mito di Alex Del Piero, che nel 2006 vince il Mondiale con altri due azzurri ex biancoscudati. Al Padova ha giocato il primo americano di sempre, Alexi Lalas, capello rosso e chitarra sempre in mano. Max Allegri e Stefano Pioli si sono sfiorati nel 1996/97, poi Zenga, Di Livio e…

IL PADOVA TORNA IN SERIE B DOPO SEI ANNI