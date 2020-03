Fifa 20, il torneo del Leyton Orient: Fifa Ultimate Quaran-team

Il Leyton Orient, club dell’est di Londra che milita in League Two, ha promosso un mega torneo a FIFA 20 a 64 squadre con sorteggio domani: FIFA Ultimate Quaran-Team CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Se esiste un solo elemento incoraggiante a uniformare il mondo in questo momento è la ricerca di quello spirito creativo che troppo spesso siamo costretti a riporre nel cassetto. Attingere adesso diventa fonte di speranza e perché no, di svago. Provate a immaginare un club di calcio senza calcio? Impossibile. Ecco perché già poche ore dopo la decisione della Premier League e della Football League di chiudere il calcio professionistico inglese, qualcuno ha deciso di non starsene con le mani in mano.

Il Southampton, che avrebbe dovuto giocare a Carrow Road contro il Norwich, ha proposto agli avversari di giornata una partita a Tris. Invito via Twitter che i Canaries non hanno nemmeno fatto in tempo a raccogliere per l’incessante “insistenza” del Manchester City.

Risultato: un pareggio. Anche perché il Tris, si sa, è terreno difficile anche per chi ha una rosa più competitiva.

L’impossibilità, condivisa, di viaggiare, esplorare, conoscere, ha spinto anche qualcuno a cercare un interlocutore all’estero, magari sfidandolo a qualche altro gioco. Eccovi dunque la prima sfida europea a Forza 4. Protagoniste Hull City e Bayer Leverkusen, quest’ultimi solo pochi giorni fa impegnati a Glasgow contro i Rangers in Europa League, e battuti malamente dai Tigers per 4-0. Avranno pagato il doppio impegno ravvicinato.

Considerato però che mai come in questo periodo siamo tutti uguali, il Leyton Orient, club dell’est di Londra che milita in League Two, si è preso la scena su Twitter con una proposta senza precedenti. Un torneo alla Play-Station a FIFA 20. 64 squadre partecipanti in quello che diventa (complimenti per il gioco di parole!) FIFA Ultimate Quaran-Team. La Play-Station, d’altronde, unisce virtualmente. Esattamente quel che serve in questi giorni.

Forse però a Brisbane Road, piccolo stadio da neanche 10.000 posti dove giocano gli O’s, non avevano mai pensato a quanti sfidanti, e non solo in Inghilterra, potessero essere interessati a far virtualmente visita. Ognuno ha i suoi buoni motivi. Da chi, come il Dundalk campione d’Irlanda, non può rinunciare a iscriversi se il sorteggio cade il giorno di San Patrizio (ci sembra giusto), a chi spera in un determinato accoppiamento in virtù di glorie passate. Pensate al Wigan Athletic, oggi in Championship, ma vittorioso negli ultimi 3 confronti di FA Cup contro i Citizens. Impossibile non sperarci.

E poi c’è chi se la prende per uno spelling errato, vedi i danesi del Midtjylland. Forse una maggiore flessibilità sarebbe gradita. Si scherza.

Il Crystal Palace ha già scelto chi rappresenterà il club al torneo di FIFA. È Andros Townsend, esterno numero 10 delle Eagles. In effetti, è già un tesserato…e a giocare non è neanche male.

Una proposta che fa felici tutti. O quasi… Football Manager, gioco manageriale per computer, non ha gradito così tanto la scelta della piattaforma da parte dell’Orient, ma si sa…far felici tutti a volte è impossibile.

Dall’Olanda alla Spagna, fino all’Australia. I club di tutto il mondo hanno voglia di giocare, di non fermarsi, di rimanere uniti seppur a distanza.

Il Leyton Orient lo ha capito e ha già indetto un sondaggio per allargare il torneo a 128 squadre, una scelta ormai inevitabile e condivisa dall’intera comunità.