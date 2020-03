Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio e ricadute sullo sport

Hamilton, tutorial per lavarsi le mani. VIDEO

Il campione inglese della Mercedes spiega personalmente in un video su Instagram le accortezze da usare per difendersi dall'epidemia. "Non dimenticate che il lavaggio delle mani è la cosa più importante che puoi fare per proteggere te stesso e gli altri dal coronavirus. È molto più di un semplice risciacquo, devi assicurarti di usare acqua e sapone e lavare per almeno 20 secondi". VIDEO. HAMILTON SPIEGA COME LAVARSI LE MANDI