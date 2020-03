Tra calcio e musica, lo show su Instagram di Kakà e Laura Pausini. Un'amicizia di lunga data, quella tra l'ex campione del Milan e la cantante pop, che oggi ha acceso migliaia di appassionati durante i giorni dello 'state a casa'. La Pausini è una grande tifosa rossonera e, come Kakà, ambasciatrice del World Food Programme: la diretta è stata soprattutto l'occasione di lanciare un doppio messaggio social. "Al mio amato Brasile dico di non sottovalutare la situazione: evitate di uscire", l'invito della cantantautrice, molto attiva in Sudamerica, dopo il lockdown che ha cominciato a coinvolgere anche il paese di Kakà. Che ha risposto all'Italia: "Da voi ho vissuto sette anni, sono italiano ed è terribile vedervi così. Vi siamo tanto vicini". Poi è stato il momento delle canzoni, dall'inno del Milan al repertorio della Pausini. La diretta, durata oltre 45 minuti, si è conclusa sulle note di 'Le cose che vivi' in italiano, spagnolo e portoghese. Laura dà il la, Kakà la segue e sorride: "Una delle mie preferite".