Caso Mbappé, in Svezia chiusa indagine per stupro

La procura svedese ha annunciato la chiusura delle indagini per "stupro" a carico del calciatore Kylian Mbappé per insufficienza di prove. "Ritengo che le prove non siano sufficienti per proseguire l'indagine, che è quindi chiusa", ha dichiarato in una nota il pubblico ministero incaricato del caso, Marina Chirakova. Il giocatore era stato accusato da una donna lo scorso ottobre dopo una serata trascorsa a Stoccolma

LA RICOSTRUZIONE: COSA E' SUCCESSO