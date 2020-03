Sky Sport Quiz Reward, 8^ puntata: Luca porta... l'Italia ai Mondiali

Era il 2006 (come dimenticarlo?) quando l’Italia di Lippi, dopo un’emozionante partita ancora nei cuori di tutti gli italiani, diventò Campione del Mondo. Venerdì scorso, nell’ottava puntata di Sky Sport Quiz Reward, l’Italia ha trionfato di nuovo, questa volta come "Campione di Puntata". Grazie a Luca, 21 anni di Bergamo. Nella sua vita non c'è però solo calcio. “Seguo e gioco a tennis, per me lo sport è una passione a 360°".

In puntata ha vinto grazie agli azzurri, una passione che coltiva fin da piccolo. “Ero in viaggio con la mia famiglia. Mio padre decise di prenotare le vacanze proprio nei giorni di Italia-Germania convinto del fatto che l’Italia non sarebbe mai arrivata in finale. E invece, quando eravamo di ritorno, ci siamo fermati in un ristorante dove in tv stavano trasmettendo il primo tempo. Abbiamo ripreso il viaggio di fretta per tornare a casa a guardare i rigori. Da allora la mia passione è cresciuta sempre più”.

Durante la puntata il giovane Luca ha risposto correttamente a molte domande, sicuro della sua preparazione. “Nel primo gioco mi sono trovato in difficoltà solo su due domande -confessa- non le sapevo proprio, erano più che altro curiosità, non domande su dati o informazioni. Nel gioco del Caveau, invece, per molte domande ho cercato di riflettere e andare ad intuito, anche se il tempo a disposizione era davvero poco".

Se dovessi paragonare la semifinale che ti attende ad una partita di calcio dei Mondiali? “Sicuramente me la immagino come Italia-Germania del 2006 finita ai supplementari. E ovvimente mi immagino di vincere all’ultimo secondo, con un grande colpo di scena!”

Appuntamento a venerdì 28 marzo con la prima semifinale di Sky Sport Quiz Reward: alle 21 su Sky Sport Uno. Non mancate!